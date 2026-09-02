Німецька поліція розслідує диверсію у Бранденбурзі за статтею про тероризм

Німецька поліція розпочала слідчі дії після повідомлень про підготовку атаки на підстанцію Турнов/Прайлак, яка розподіляє електроенергію з вугільної електростанції Єншвальде на півдні землі Бранденбург.

Про це повідомили у Головному управлінні поліції Бранденбургу, передає "Європейська правда".

Після спроби диверсії в Бранденбурзі, окрім підозри у зриві роботи об’єктів громадського значення, організації вибуху та знищенні важливих засобів праці, ведеться також розслідування щодо створення терористичного угруповання.

Наразі триває пошук підозрюваних та збір доказів на місці події. Більше інформації у поліції не оприлюднюють, щоб не зашкодити ходу розслідування.

Міністр внутрішніх справ землі Бранденбург Ян Редманн зауважив, що спосіб вчинення злочину відрізняється від попередніх нападів на мережі енергопостачання, які пов’язують із лівоекстремістськими угрупованнями. Зокрема, зловмисники не взяли на себе відповідальність за інцидент, як це було у подібних випадках.

Також поки що немає жодних вказівок на те, "що за цим стоїть іноземна держава і що для цього використовувалися засоби спецслужб".

"Наразі ми мусимо виходити з того, що зловмисники перебували на місці події вже кілька днів до цього та встановили відповідні пристрої", – сказав міністр.

Як повідомлялося, 1 вересня поблизу підстанції Турнов/Прайлак рятувальники виявили та знешкодили на місці події кілька пристроїв для запуску ракет. Також повідомляється, що підстанція зазнала влучань не один раз. Ймовірно, метою зловмисників було спричинити масштабне відключення електроенергії на сусідній вугільній електростанції, яка є найбільшою у землі Бранденбург.

Вночі 2 вересня на одній з підстанцій під Кельном стався підозрілий інцидент, у поліції припускають зловмисні дії та зв’язок з іншим інцидентом у Бранденбурзі.

Також вранці 2 вересня на центральному залізничному вокзалі Аугсбурга, що в Баварії, пролунав вибух. За даними ЗМІ, двоє українців зазнали легких травм.