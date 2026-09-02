Немецкая полиция расследует диверсию в Бранденбурге по статье о терроризме

Немецкая полиция начала следственные действия после сообщений о подготовке атаки на подстанцию Турнов/Прайлак, которая распределяет электроэнергию с угольной электростанции Йеншвальде на юге земли Бранденбург.

Об этом сообщили в Главном управлении полиции Бранденбурга, передает "Европейская правда".

После попытки диверсии в Бранденбурге, помимо подозрений в срыве работы объектов общественного значения, организации взрыва и уничтожении важных средств производства, ведется также расследование по факту создания террористической группировки.

В настоящее время продолжается поиск подозреваемых и сбор доказательств на месте происшествия. Более подробную информацию полиция не разглашает, чтобы не помешать ходу расследования.

Министр внутренних дел земли Бранденбург Ян Редманн отметил, что способ совершения преступления отличается от предыдущих нападений на сети энергоснабжения, которые связывают с левоэкстремистскими группировками. В частности, злоумышленники не взяли на себя ответственность за инцидент, как это было в подобных случаях.

Также пока нет никаких указаний на то, "что за этим стоит иностранное государство и что для этого использовались средства спецслужб".

"Сейчас мы должны исходить из того, что злоумышленники находились на месте происшествия уже за несколько дней до этого и установили соответствующие устройства", – сказал министр.

Как сообщалось, 1 сентября вблизи подстанции Турнов/Прайлак спасатели обнаружили и обезвредили на месте происшествия несколько устройств для запуска ракет. Также сообщается, что подстанция подвергалась обстрелу не один раз. Вероятно, целью злоумышленников было вызвать масштабное отключение электроэнергии на соседней угольной электростанции, которая является крупнейшей в земле Бранденбург.

Ночью 2 сентября на одной из подстанций под Кельном произошел подозрительный инцидент, в полиции предполагают злонамеренные действия и связь с другим инцидентом в Бранденбурге.

Также утром 2 сентября на центральном железнодорожном вокзале Аугсбурга в Баварии раздался взрыв. По данным СМИ, двое украинцев получили лёгкие травмы.