Росія викликала тимчасового повіреного у справах Німеччини

Російське Міністерство закордонних справ повідомило про виклик тимчасового повіреного у справах Німеччини в Москві.

Про це відомство повідомило в Telegram, пише "Європейська правда".

2 вересня до МЗС РФ викликали тимчасового повіреного у справах Німеччини Бернда Фінке "на тлі антиросійських дій і заяв німецької влади".

Напередодні Берлін викликав російського посла Сергєя Нечаєва до МЗС, де йому оголосили протест через причетність РФ до гібридної атаки в аеропорту Лейпцига на початку серпня.

Там російському дипломату повідомили про заходи Німеччини у відповідь, серед яких – закриття генконсульства у Бонні та "Русского дома" у Берліні.

Коментуючи дії німецької влади, речниця МЗС Росії Марія Захарова заявила, що країна отримає "гідну відповідь".

Нагадаємо, йдеться про інцидент 4 серпня, коли в аеропорту "Лейпциг/Галле" виявили безпілотник з вибухівкою поблизу українського вантажного літака "Антонов".

Після того як Німеччина офіційно заявила про причетність Росії до спроби атаки, низка європейських країн викликали російських дипломатів на знак протесту.

Детально на цю тему – у статті Німеччина під атакою Росії. Все про удар дронів по аеропорту Лейпцига та відповідь Берліна.