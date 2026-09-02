Россия вызвала временного поверенного по делам Германии

Министерство иностранных дел России сообщило о вызове временного поверенного по делам Германии в Москве.

Об этом ведомство сообщило в Telegram, пишет "Европейская правда".

2 сентября в МИД РФ вызвали временного поверенного в делах Германии Бернда Финке "на фоне антироссийских действий и заявлений немецких властей".

Накануне Берлин вызвал российского посла Сергея Нечаева в МИД, где ему объявили протест в связи с причастностью РФ к гибридной атаке в аэропорту Лейпцига в начале августа.

Там российскому дипломату сообщили о ответных мерах Германии, среди которых – закрытие генконсульства в Бонне и "Русского дома" в Берлине.

Комментируя действия немецких властей, пресс-секретарь МИД России Мария Захарова заявила, что страна получит "достойный ответ".

Напомним, речь идет об инциденте 4 августа, когда в аэропорту "Лейпциг/Халле" обнаружили беспилотник со взрывчаткой вблизи украинского грузового самолета "Антонов".

После того как Германия официально заявила о причастности России к попытке атаки, ряд европейских стран вызвали российских дипломатов в знак протеста.

Подробнее об этом – в статье Германия под атакой России. Все об ударе дронов по аэропорту Лейпцига и ответе Берлина.