У Фінляндії на пляжі знайшли дрон

У Фінляндії на узбережжі Фінської затоки знайшли дрон, у справі розпочали розслідування.

Про це йдеться у повідомленні Міноборони Фінляндії, передає "Європейська правда".

У вівторок, 1 вересня, на пляжі неподалік від Порвоо було виявлено дрон, про що повідомив місцевий мешканець. За попередньою інформацією, це дрон для зйомки і картографування, який не становить небезпеки для сторонніх осіб.

В той же час Міноборони заявляє, що йшлося про ймовірне порушення повітряного простору.

"Прикордонна служба та поліція розпочали розслідування цієї справи", – зазначив міністр оборони Антті Хяккянен.

Прикордонна служба надаватиме інформацію щодо цієї справи у міру просування розслідування, заявили у відомстві.

Варто зазначити, що вночі 1 вересня Збройні сили Фінляндії оголошували про тимчасове обмеження повітряного й морського руху над східною частиною Фінської затоки через можливу загрозу безпілотників.

Нагадаємо, в останні дні березня і на початку квітня на південному сході Фінляндії в різних місцях знайшли чотири безпілотники, які ідентифікували як українські апарати, що мали атакувати територію РФ.