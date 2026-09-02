В Финляндии на пляже нашли дрон

В Финляндии на побережье Финского залива нашли дрон, по данному факту начато расследование.

Об этом говорится в сообщении Министерства обороны Финляндии, передает "Европейская правда".

Во вторник, 1 сентября, на пляже недалеко от Порвоо был обнаружен дрон, о чем сообщил местный житель. По предварительной информации, это дрон для для съемки и картографирования, который не представляет опасности для посторонних лиц.

В то же время Минобороны заявляет, что речь идет о возможном нарушении воздушного пространства.

"Пограничная служба и полиция начали расследование этого дела", – отметил министр обороны Антти Хяккянен.

Пограничная служба будет предоставлять информацию по этому делу по мере продвижения расследования, заявили в ведомстве.

Стоит отметить, что ночью 1 сентября Вооруженные силы Финляндии объявили о временном ограничении воздушного и морского движения над восточной частью Финского залива из-за возможной угрозы со стороны беспилотников.

Напомним, в последние дни марта и в начале апреля на юго-востоке Финляндии в разных местах были обнаружены четыре беспилотника, которые идентифицировали как украинские аппараты, должны были атаковать территорию РФ.