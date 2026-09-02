Фон дер Ляєн: Україна попросила ЄС профінансувати ракети Patriot на кілька мільярдів євро

Україна направила до Європейської комісії запит на використання кількох мільярдів євро з кредиту на загальну суму 90 млрд євро для закупівлі ракет PAC-3 для систем ППО Patriot.

Про це, як передає кореспондентка "Європейської правди" з Брюсселя, заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн перед початком зустрічі з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте у середу, 2 вересня.

Президентка Єврокомісії заявила, що ЄС готується оплатити закупівлю ракет для систем ППО Patriot для України.

"Сьогодні я можу підтвердити, що ми отримали новий запит на виплату. Він становить кілька мільярдів євро і має покрити витрати на протиповітряну оборону України, включаючи високоефективні системи протиповітряної оборони PAC-3", – сказала фон дер Ляєн.

Вона повідомила, що "держави-члени наразі розглядають запит України".

"Я можу сказати, що він рухається у правильному напрямку", – наголосила президентка Єврокомісії.

Вона нагадала, що ЄС разом з Україною працює над створенням власних антибалістичних ракетних систем оборони – проєктом "Фрея".

"Усе це на додаток до кредиту на підтримку України у розмірі 90 мільярдів євро, який уже працює. Із червня ми виділили 8,5 мільярдів євро на безпілотники та ракети для України з цього кредиту, і ці кошти також підуть на закупівлю винищувачів у європейської промисловості", – розповіла Урсула фон дер Ляєн.

Як повідомляла "Європейська правда", міністр оборони України Євгеній Хмара 1 вересня розповів міністрам оборони ЄС про першочергові потреби України та ситуацію на полі бою, серед яких – протиповітряна оборона.

Також 1 вересня головна дипломатка ЄС Кая Каллас анонсувала створення групи високого рівня, що складатиметься з колишніх політичних та військових лідерів європейських країн, а також України, які працюватимуть над питаннями обороноздатності блоку.

Каллас закликала передати Україні перехоплювачі, в яких спливає термін зберігання.

Раніше прем’єр Британії Енді Бернем повідомив, що європейські лідери міркують над проведенням чергової зустрічі "коаліції охочих" у США, на полях Генасамблеї ООН у вересні, щоб поставити питання про постачання Україні ракет-перехоплювачів до систем Patriot.