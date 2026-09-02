Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга провів зустріч зі своїм польським колегою Радославом Сікорським.

Про це МЗС повідомило у соцмережах, пише "Європейська правда".

За словами Сибіги, вони поспілкувалися щодо двосторонніх відносин між країнами, співпрацю в оборонній галузі та спільні зусилля з протидії ескалації з боку Росії та загрозам для Європи.

"Наша безпека є неподільною, і ми вдячні Польщі за підтримку", – додав Сибіга.

Цього ж дня Сікорський заявив про необхідність продемонструвати Росії, що європейські держави "не вийде залякати" прихованою гібридною війною, та запропонував заходи.

Нагадаємо, у середу в Ірландії проходить неформальне засідання очільників МЗС країн Євросоюзу. У центрі обговорень – реакція на інцидент в аеропорту Лейпцига та нові санкції проти Росії.

Читайте також: Німеччина під атакою Росії. Все про удар дронів по аеропорту Лейпцига та відповідь Берліна.