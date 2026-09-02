Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига провел встречу со своим польским коллегой Радославом Сикорским.

Об этом МИД сообщил в социальных сетях, пишет "Европейская правда".

По словам Сибиги, они обсудили двусторонние отношения между странами, сотрудничество в оборонной сфере и совместные усилия по противодействию эскалации со стороны России и угрозам для Европы.

"Наша безопасность неделима, и мы благодарны Польше за поддержку", – добавил Сибига.

В тот же день Сикорский заявил о необходимости продемонстрировать России, что европейские государства "не удастся запугать" скрытой гибридной войной, и предложил соответствующие меры.

Напомним, в среду в Ирландии проходит неформальное заседание глав МИД стран Евросоюза. В центре обсуждений – реакция на инцидент в аэропорту Лейпцига и новые санкции против России.

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