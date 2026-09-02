Глава МЗС Польщі: "Треба показати Путіну, що нас не вийде залякати"

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив про необхідність продемонструвати Росії, що європейські держави "не вийде залякати" прихованою гібридною війною, та запропонував заходи.

Як повідомляє RMF24, пише "Європейська правда", про це він заявив у день засідання Ради ЄС із закордонних справ.

Сікорський почав з висловлення солідарності з Україною, наголосивши, що українські міста щоденно потерпають від ударів РФ. "Усі ці обстріли міст і цивільної інфраструктури – це воєнні злочини", – наголосив він.

Стосовно інциденту з дроном в аеропорту Лейпцига Сікорський заявив, що Німеччина зазнала нападу "у межах серії актів державного тероризму", та що Польща зробить усе необхідне для підтримки країни-союзниці.

Міністр наголосив, що поточну ситуацію вже не можна назвати нормальним мирним часом. "Гібридна війна – це не про якісь надокучливі речі в інтернеті. Гібридна війна – це загони вбивць, підрив потягів на маршруті, як у Польщі, порушення повітряного простору дронами й крилатими ракетами", – заявив він.

"Ми не прагнемо конфлікту з Росією, та схоже, що Росія веде проти нас гібридну війну – і потрібно продемонструвати Путіну, що нас не вийде залякати", – наголосив Сікорський.

Радослав Сікорський закликає відповісти на дії РФ, серед іншого, новими санкціями ЄС. Він зазначив, що є пропозиція внесення у санкційні списки близько 1620 фізичних і юридичних осіб, і все, що потрібно – політична воля лідерів.

"Ми маємо це ухвалити у відповідь на атаки Путіна у Німеччині та інших країнах", – наголосив очільник МЗС Польщі.

Також він закликав ускладнити недружню діяльність у Європі російським дипломатам та шпигунам – чого можна було б досягти закриттям російських консульств, встановленням обмежень на виїзд дипломатів РФ за межі країни акредитації, скороченням кількості російських дипломатів, серед яких часто є активні агенти.

Нагадаємо, у середу в Ірландії проходить неформальне засідання очільників МЗС країн Євросоюзу. У центрі обговорень – реакція на інцидент в аеропорту Лейпцига та нові санкції проти Росії.

Як відомо, 1 вересня Німеччина прямо звинуватила Росію у гібридній атаці в аеропорту Лейпцига та оголосила заходи у відповідь, серед яких – закриття генконсульства у Бонні та "Русского дома" у Берліні.

Німеччина, ЄС та кілька країн-членів у зв’язку з цим викликали російських дипломатів.

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