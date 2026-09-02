Глави МЗС ЄС обговорять інцидент у Лейпцигу та нові санкції проти Росії

Під час неформального засідання міністрів закордонних справ Євросоюзу у Віклоу (Ірландія) у середу, 2 вересня, буде обговорюватися реакція Німеччини та ЄС на появу російського дрона з вибухівкою в аеропорту Лейпцига, а також нові санкції проти Росії, включаючи проєкт санкційного списку на 1600 імен та назв.

Про це, як передає кореспондентка "Європейської правди", заявила висока представниця ЄС із закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас перед початком засідання.

Каллас анонсувала розмову міністрів закордонних справ ЄС про російський дрон у Лейпцигу та нові санкції проти Росії.

"Найперше, звичайно, всі обговорюватимуть атаку в Лейпцигу. Зрозуміло, що це має всі ознаки тероризму, спонсорованого державою. Питання полягає в тому, що нам із цим робити. Ми вже викликали російського посла… І ми обговоримо, що ще можемо зробити", – наголосила Каллас.

Вона нагадала, що в Єврокомісії перебувають у процесі підготовки 1 600 включень до санкційного списку – і всі ці імена та компанії безпосередньо стосуються військово-промислового комплексу Росії.

"Можливо, буде додано ще більше", – анонсувала головна дипломатка ЄС.

Каллас зауважила, що, зважаючи на те, що сьогоднішня зустріч – неформальна, жодні рішення ухвалюватися не будуть, проте відбудуться обговорення.

"Нам потрібно скоординувати, що ще ми можемо зробити в ситуації, коли Росія посилює ескалацію (в Україні), вбиває цивільних і завдає стільки шкоди, скільки може. Дискусія полягає в тому, як ми можемо фактично посилити тиск на Росію, щоб вона припинила цю війну", – підкреслила Кая Каллас.

Як повідомляла "Європейська правда", 1 вересня головна дипломатка ЄС Кая Каллас анонсувала створення групи високого рівня, що складатиметься з колишніх політичних та військових лідерів європейських країн, а також України, які працюватимуть над питаннями обороноздатності блоку.

Також Каллас закликала передати Україні перехоплювачі, в яких спливає термін зберігання.

Окремо повідомлялося, що у ЄС обговорюють деталі нового пакета санкцій проти Росії, потрапити у санкційні списки можуть близько 1600 фізичних та юридичних осіб.

Раніше прем’єр Британії Енді Бернем повідомив, що європейські лідери міркують над проведенням чергової зустрічі "коаліції охочих" у США, на полях Генасамблеї ООН у вересні, щоб поставити питання про постачання Україні ракет-перехоплювачів до систем Patriot.