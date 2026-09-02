Рубіо пояснив візит глави ЦРУ до Москви "налагодженням каналів комунікації"

Державний секретар США Марко Рубіо прокоментував нещодавній візит очільника ЦРУ Джона Реткліффа до Москви.

Про це він сказав у інтерв’ю Fox News, цитує Bloomberg, пише "Європейська правда".

Рубіо заявив, що візит Рекліффа до Москви – це була спроба "налагодження" каналів комунікації з Росією.

"Його візит туди був здебільшого рутинним у тому сенсі, що мав на меті лише налагодження та подальше розбудовування цих каналів комунікації між розвідками. Такі речі можуть виявитися корисними в період кризи чи конфлікту", – сказав держсекретар США.

25 серпня стало відомо, що Москву відвідав директор ЦРУ Джон Реткліфф. Американський президент Дональд Трамп вважає, що з візиту Реткліффа до Москви "можливо, щось вийде".

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