Рубио объяснил визит главы ЦРУ в Москву "налаживанием каналов связи"

Государственный секретарь США Марко Рубио прокомментировал недавний визит главы ЦРУ Джона Ретклиффа в Москву.

Об этом он заявил в интервью Fox News, цитирует Bloomberg, пишет "Европейская правда".

Рубио заявил, что визит Ретклиффа в Москву был попыткой "наладить" каналы связи с Россией.

"Его визит туда был в основном рутинным в том смысле, что имел целью лишь налаживание и дальнейшее развитие этих каналов связи между спецслужбами. Такие вещи могут оказаться полезными в период кризиса или конфликта", – сказал госсекретарь США.

25 августа стало известно, что Москву посетил директор ЦРУ Джон Ретклифф. Американский президент Дональд Трамп считает, что из визита Ретклиффа в Москву "возможно, что-то получится".

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