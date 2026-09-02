Туск заявил, что пожар на польском заводе по производству дронов был диверсией

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил в среду, что нет никаких сомнений: пожар на заводе по производству компонентов для дронов в городе Скаржиско-Каменна, расположенном в южно-центральной части страны, был умышленно вызван как акт саботажа.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Польское радио.

Туск выступил перед заседанием правительства по поводу пожаров, произошедших в последние дни на двух промышленных объектах: заводе оборонного подрядчика WB Electronics в Скаржиско-Каменной, который производит беспилотные системы, и производственно-складском цехе компании JFG Composites в Люблине, изготавливающей компоненты для авиастроения.

"Что касается пожаров на этих двух предприятиях… в случае со Скаржиско-Каменной нет сомнений, что это был умышленный поджог, акт диверсии", – заявил Туск.

"В случае с Люблином у нас нет таких доказательств, но, учитывая характер производства, нельзя исключать, что там также произошел умышленный поджог", – добавил он.

Туск отметил, что ближайшие недели и месяцы станут решающими не только для войны между Россией и Украиной, но и станут серьезным вызовом для стран всего региона из-за того, что, по его словам, Россия планирует усилить напряженность и дестабилизировать ситуацию в регионе.

Туск также связал эти пожары с запланированным на пятницу голосованием в польском парламенте по вето президента Кароля Навроцкого на законопроект, регулирующий рынок криптовалют.

Он призвал депутатов оппозиции и Навроцкого изменить свою позицию по законопроекту, отметив, что его принятие существенно затруднит финансирование террористической деятельности, направленной против Польши.

По словам Туска, "подавляющее большинство террористических операций основано на криптовалютах", включая диверсии и поджоги.

"Не было никаких сомнений в том, что метод оплаты и найма нападавших основывался на криптовалютах", – сказал Туск, утверждая, что отсутствие регулирования позволило рынку функционировать практически без надзора.

"Россия использует криптовалюты как основной… механизм финансирования такого рода операций", – отметил он.

Ранее стало известно, что на заводе польской компании, производящей беспилотники для польской и украинской армии, произошёл пожар; перед этим на объекте якобы появился неизвестный человек в балаклаве.

Национальная прокуратура Польши начала расследование по делу об участии в деятельности иностранной разведки против Польши и совершении преступления террористического характера в связи с поджогом компании, производящей беспилотники для польской и украинской армий.