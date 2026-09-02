Сибіга обговорив із главою МЗС Чехії ескалацію російського терору

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга поінформував свого чеського колегу Петра Мацінку щодо ситуації в Україні.

Про це повідомили в МЗС, пише "Європейська правда".

У середу, 2 вересня, Сибіга зустрівся із Мацінкою.

"Я поінформував його про ситуацію в Україні та ескалацію терору з боку Росії", – сказав він.

Міністри також обговорили розвиток двостороннього співробітництва та спільні проєкти.

Цього ж дня Сибіга провів зустріч зі своїм польським колегою Радославом Сікорським.

Нагадаємо, у середу в Ірландії проходить неформальне засідання очільників МЗС країн Євросоюзу. У центрі обговорень – реакція на інцидент в аеропорту Лейпцига та нові санкції проти Росії.

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