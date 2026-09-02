Сибига обсудил с главой МИД Чехии эскалацию российского террора
Министр иностранных дел Андрей Сибига проинформировал своего чешского коллегу Петра Мацинку о ситуации в Украине.
Об этом сообщили в МИД, пишет "Европейская правда".
В среду, 2 сентября, Сибига встретился с Мацинкой.
"Я проинформировал его о ситуации в Украине и эскалации террора со стороны России", – сказал он.
Министры также обсудили развитие двустороннего сотрудничества и совместные проекты.
В тот же день Сибига провел встречу со своим польским коллегой Радославом Сикорским.
Напомним, в среду в Ирландии проходит неформальное заседание глав МИД стран Евросоюза. В центре обсуждений – реакция на инцидент в аэропорту Лейпцига и новые санкции против России.
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