Сибига обсудил с главой МИД Чехии эскалацию российского террора

Министр иностранных дел Андрей Сибига проинформировал своего чешского коллегу Петра Мацинку о ситуации в Украине.

Об этом сообщили в МИД, пишет "Европейская правда".

В среду, 2 сентября, Сибига встретился с Мацинкой.

"Я проинформировал его о ситуации в Украине и эскалации террора со стороны России", – сказал он.

Министры также обсудили развитие двустороннего сотрудничества и совместные проекты.

В тот же день Сибига провел встречу со своим польским коллегой Радославом Сикорским.

Напомним, в среду в Ирландии проходит неформальное заседание глав МИД стран Евросоюза. В центре обсуждений – реакция на инцидент в аэропорту Лейпцига и новые санкции против России.

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