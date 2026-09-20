В Гааге – десятки задержанных на марше ультраправых

В субботу, 19 сентября, в центре нидерландского города Гаага вспыхнули столкновения между полицией и ультраправыми активистами; правоохранители арестовали 24 демонстранта.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает NOS.

Во время субботней демонстрации ультраправой организации "Мы – народ" в Гааге были задержаны 24 участника, в частности за невыполнение чрезвычайного распоряжения и незаконное хранение оружия.

Запланированный марш по городу был заблокирован правоохранителями "из-за нарушения общественного порядка, насилия в отношении полиции и постоянного ношения одежды, скрывающей лицо". Участники, преимущественно одетые в черное, искали конфронтации с полицией и бросали фейерверки, палки и дымовые шашки.

В ответ правоохранители решили применить водомет и контролируемо вывести демонстрантов из парка Маливельд.

По словам заместителя мэра города Де Моса, насилие в отношении полиции "перешло все границы".

"Вот почему мы сначала отменили марш и продолжили демонстрации в Маливельде, насколько это было возможно. Когда насилие продолжилось, его пресечение стало необходимым", – подчеркнул чиновник.

Премьер-министр Нидерландов Роб Йеттен осудил протестующих.

"Против полиции была применена чрезмерная сила, скандировались отвратительные ультраправые и антисемитские лозунги, выполнялись гитлеровские салюты. Мы твердо стоим на позиции верховенства права и не позволим злоупотреблять правом на демонстрации", – написал он в X.

На прошлой неделе тысячи людей вышли на улицы Дрездена, чтобы выразить протест против ультраправой партии "Альтернатива для Германии".

До этого масштабные протесты против правого экстремизма и партии "АдГ" проходили в Дюссельдорфе (20 000 человек), Гамбурге (25 000 человек), Берлине (по оценкам полиции – 18 000 участников, по данным организаторов – 32 000) и Мюнхене (20 000 участников).