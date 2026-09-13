У Дрездені тисячі людей вийшли на демонстрацію проти ультраправих

Тисячі людей також вийшли на вулиці Дрездена, щоб висловити протест проти ультраправої партії "Альттернатива для Німеччини".

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Welt.

На мітингу, організованому рухом "Час діяти", площа Театерплац швидко заповнилася. Організатор Матіас Лют оцінив кількість учасників у кілька тисяч. Натовп змішався з відвідувачами, які прийшли на день відкритих дверей у Семперопері.

"Важливо вже зараз запропонувати людям альтернативу", – сказав.

"Ми просто боїмося, що люди, які й так перебувають у нерівному становищі, опиняться в ще гіршому становищі, що вони не зможуть вести гідне життя в Саксонії-Ангальт, а потім, можливо, і в усій Німеччині чи навіть у Європі", – зазначив він, маючи на увазі мігрантів.

Якщо до влади прийде "АдН", за його словами, на державу більше не можна буде покладатися.

У Кілі об’єднання профспілок, екологічних організацій та інших груп організувало в неділю демонстрацію під гаслом "Ніколи більше – це зараз!" Вони хотіли висловити "солідарність з усіма постраждалими в Саксонії-Ангальт" та надіслати чіткий сигнал проти партії "АдН".

Протягом вихідних у різних німецьких містах відбувалися протести проти правого екстремізму та партії "АдН". Особливо масштабні демонстрації пройшли в Дюссельдорфі (20 000 осіб), Гамбурзі (25 000 осіб), Берліні (за оцінками поліції – 18 000 учасників, за даними організаторів – 32 000) та Мюнхені (20 000 учасників). Кілька тисяч людей також вийшли на демонстрації в Магдебурзі, Лейпцигу, Майнці та Саарбрюкені.

Нагадаємо, "Альтернатива для Німеччини" здобула історичну перемогу на виборах у Саксонії-Ангальт, які пройшли 6 вересня, зі значним відривом, хоч і не набрала абсолютної більшості.

Після того у Берліні зібралося кілька тисяч людей, щоб висловити протест проти перемоги.

Більше про вибори у Саксонії-Ангальт читайте у статті: Ультраправі йдуть до влади. Чому сенсаційна перемога "АдН" б’є по уряду всієї Німеччини