Сибіга в Ісландії обговорив підписання Drone Deal

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга відвідав Ісландію, де, серед іншого, обговорив посилення гібридних атак Росії проти Європи та прискорення підписання Drone Deal з Рейк’явіком.

Про це міністр повідомив в X, пише "Європейська правда".

Сибіга розповів про продуктивні переговори з міністеркою закордонних справ Ісландії Торгердур Катрін Гуннарсдоттір. За словами глави МЗС, він поінформував колегу про ситуацію в Україні, терор Росії, блокаду в Чорному морі та поточні зусилля щодо досягнення миру.

Міністри обговорили виконання угод, досягнутих під час візиту до Ісландії президента Володимира Зеленського, та погодилися "прискорити підготовку до підписання Drone Deal між нашими країнами".

Сибіга повідомив своїй колезі, що Україна готова поділитися з Ісландією своїм досвідом захисту критичної інфраструктури.

Вони також обговорили шляхи поглиблення практичної співпраці між Україною та Спільними експедиційними силами (JEF).

"Напередодні тижня засідань на високому рівні Генеральної Асамблеї ООН ми узгодили наші позиції щодо найактуальніших міжнародних питань. Ми приділили особливу увагу дестабілізуючим діям Росії в Європі та шляхам протидії їм", – додав Сибіга.

Міністр подякував Гуннарсдоттір за готовність надавати енергетичну підтримку Україні напередодні зими.

10 вересня президент України Володимир Зеленський дорогою з Норвегії до Канади зустрівся з міністеркою закордонних справ Ісландії Торгердур Катрін Гуннарсдоттір, йшлося про енергетичну співпрацю.

Перед тим Зеленський з першою леді перебували у Норвегії. Основною причиною візиту став похорон короля Гаральда V, на який прибули багато іноземних гостей. Паралельно український президент мав серію зустрічей, у тому числі – з керівниками оборонних компаній щодо антибалістичної програми "Фрея".