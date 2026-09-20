Сибига обсудил в Исландии подписание Drone Deal

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига посетил Исландию, где, в частности, обсудил усиление гибридных атак России против Европы и ускорение подписания Drone Deal с Рейкьявиком.

Об этом министр сообщил в X, пишет "Европейская правда".

Сибига рассказал о продуктивных переговорах с министром иностранных дел Исландии Торгердур Катрин Гуннарсдоттир. По словам главы МИД, он проинформировал коллегу о ситуации в Украине, терроре со стороны России, блокаде в Чёрном море и текущих усилиях по достижению мира.

Министры обсудили выполнение соглашений, достигнутых во время визита президента Владимира Зеленского в Исландию, и договорились "ускорить подготовку к подписанию Drone Deal между нашими странами".

Сибига сообщил своей коллеге, что Украина готова поделиться с Исландией своим опытом защиты критически важной инфраструктуры.

Они также обсудили пути углубления практического сотрудничества между Украиной и Объединенными экспедиционными силами (JEF).

"Накануне недели заседаний на высоком уровне Генеральной Ассамблеи ООН мы согласовали наши позиции по самым актуальным международным вопросам. Мы уделили особое внимание дестабилизирующим действиям России в Европе и путям противодействия им", – добавил Сибига.

Министр поблагодарил Гуннарсдоттир за готовность оказывать энергетическую поддержку Украине в преддверии зимы.

10 сентября президент Украины Владимир Зеленский по пути из Норвегии в Канаду встретился с министром иностранных дел Исландии Торгердур Катрин Гуннарсдоттир; речь шла об энергетическом сотрудничестве.

До этого Зеленский с первой леди находились в Норвегии. Основной причиной визита стали похороны короля Харальда V, на которые прибыли многие иностранные гости. Параллельно украинский президент провел серию встреч, в том числе – с руководителями оборонных компаний по вопросам антибаллистической программы "Фрейя".