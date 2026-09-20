В Литві закликають ЄС "рухатися швидше" у рішеннях щодо безпеки

В уряді Литви вважають, що ЄС має швидше ухвалювати рішення у сфері безпеки після того, як президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн цього тижня запропонувала створити Європейську раду з безпеки.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє LRT.

Міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс вважає, що ЄС є занадто повільним в процесі ухвалення рішень, тому має прискорити існуючі процедури.

"Нам слід подумати, як прискорити існуючі процедури, де ми могли б поглибити нашу співпрацю, не даючи можливості комусь блокувати процес, коли інші хочуть рухатися далі. Однак це буде не так просто", – заявив Будріс.

"Було багато різних міркувань щодо того, як посилити діяльність Європейського Союзу у сфері безпеки. І ці міркування необхідні, оскільки Європейський Союз є занадто повільним, занадто громіздким, занадто бюрократичним і запізнюється", – додав міністр.

Будріс зазначив, що затвердження Європейської ради з безпеки може зіштовхнутися з опором серед країн-членів.

"Не варто створювати ілюзію, що ми зможемо тут дуже швидко, просто створити альтернативні механізми прийняття рішень в інших сферах. Зрештою, для цього знадобиться одностайне схвалення, і я якось не бачу, щоб це могло вдатися", – заявив глава МЗС.

Тим часом міністр оборони Литви Робертас Каунас стверджує, що в обговореннях про Європейську раду з безпеки головними завданнями мають бути ефективне забезпечення безпеки в ЄС та зменшення бюрократичних процедур для досягнення цієї мети.

"Якщо там рада, правління чи хтось інший забезпечить менший бюрократичний процес, ми можемо це обговорити і тоді знайдемо рішення. Якщо це буде просто ще один додатковий процес заради самого процесу, ми від цього не станемо безпечнішими", – заявив Каунас.

Глава Міноборони нагадав також про дискусії щодо європейської армії та про те, наскільки це дублюватиме сили НАТО.

"Тоді виникає таке практичне запитання: чи зараз солдат НАТО є одночасно і солдатом НАТО, і солдатом Європи? Тож ми вважаємо, що маємо двох солдатів в одній особі? Через це ми, мабуть, не стаємо безпечнішими, адже людина лише одна", – сказав Каунас, закликавши Єврокомісію визначити чітку мету ради.

Нагадаємо, у щорічній промові перед Європарламентом президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн анонсувала створення Європейської ради безпеки за участю України. А також – пообіцяла Україні ракети Patriot та спільну з ЄС систему на базі "Фрея".

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