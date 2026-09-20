В Литве призывают ЕС "действовать быстрее" в вопросах бзопасности

В правительстве Литвы считают, что ЕС должен быстрее принимать решения в сфере безопасности после того, как председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен на этой неделе предложила создать Европейский совет по безопасности.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает LRT.

Министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис считает, что ЕС действует слишком медленно в процессе принятия решений, поэтому должен ускорить существующие процедуры.

"Нам следует подумать, как ускорить существующие процедуры, в каких областях мы могли бы углубить наше сотрудничество, не давая возможности кому-то блокировать процесс, когда другие хотят двигаться дальше. Однако это будет не так просто", – заявил Будрис.

"Было много различных соображений относительно того, как усилить деятельность Европейского Союза в сфере безопасности. И эти соображения необходимы, поскольку Европейский Союз слишком медлителен, слишком громоздкий, слишком бюрократичен и отстает", – добавил министр.

Будрис отметил, что утверждение Европейского совета по безопасности может встретить сопротивление со стороны стран-членов.

"Не стоит создавать иллюзию, что мы сможем здесь очень быстро и просто создать альтернативные механизмы принятия решений в других сферах. В конце концов, для этого потребуется единогласное одобрение, и я как-то не вижу, чтобы это могло удаться", – заявил глава МИД.

Между тем министр обороны Литвы Робертас Каунас утверждает, что в обсуждениях о Европейском совете по безопасности главными задачами должны быть эффективное обеспечение безопасности в ЕС и сокращение бюрократических процедур для достижения этой цели.

"Если там совет, правление или кто-то другой обеспечит меньший бюрократический процесс, мы можем это обсудить и тогда найдем решение. Если это будет просто еще один дополнительный процесс ради самого процесса, мы от этого не станем безопаснее", – заявил Каунас.

Глава Минобороны также напомнил о дискуссиях по поводу европейской армии и о том, насколько это будет дублировать силы НАТО.

"Тогда возникает такой практический вопрос: является ли сейчас солдат НАТО одновременно и солдатом НАТО, и солдатом Европы? Значит, мы считаем, что у нас два солдата в одном лице? Из-за этого мы, пожалуй, не становимся в большей безопасности, ведь человек всего один", – сказал Каунас, призвав Еврокомиссию определить четкую цель совета.

Напомним, в ежегодной речи перед Европарламентом президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен анонсировала создание Европейского совета безопасности с участием Украины. А также – пообещала Украине ракеты Patriot и совместную с ЕС систему на базе "Фрейя".

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