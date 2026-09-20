ЗМІ дізнались, які цілі у Франції можуть стати об’єктами гібридних атак РФ

Франція готується до гібридних атак Росії, спрямованих на її інфраструктуру, які можуть відбутися вже наступної осені.

Про це стало відомо журналістам franceInfo, повідомляє "Європейська правда".

У п’ятницю, 18 вересня, президент Франції Емманюель Макрон провів зустріч з лідерами усіх політичних партій, зокрема з кандидатами на президентських виборах 2027 року.

Засідання відбулося в новій кризовій кімнаті Елізе, що має найвищий рівень безпеки. Зазначається, що Макрон прагнув попередити кандидатів у президенти про потенційні російські атаки.

Згідно з конфіденційною запискою, до якої отримала доступ France Télévisions, як потенційні цілі РФ згадується кілька об’єктів інфраструктури: наприклад, електростанції та електромережі, залізниці, телекомунікаційні мережі або системи розподілу питної води.

"Слід знати, що французькі аеродроми, звичайно ж, основні, захищені від атак або вторгнень дронів. Але можна уявити, що мішенями можуть стати всі важливі об’єкти, пов’язані з обороною", – зазначив генерал Повітряно-космічних сил Франції Патрік Дютартр.

Французькі розвідувальні служби готуються до масштабних російських атак до 2030 року. Однак, за інформацією France Télévisions, тепер йдеться про осінь 2027 року.

Зіткнувшись із загрозою безпрецедентного масштабу, французький уряд вжив безпрецедентних заходів і скликав екстрене засідання всіх префектів. Вже наступного тижня вони мають створити у своїх департаментах штаби з питань безпеки та оборони. За столом переговорів будуть присутні місцеві керівники правоохоронних органів та збройних сил, представники Міністерства освіти, керівники підприємств та рятувальники.

Після засідання з лідерами політичних партій 18 вересня Макрон відзначив посилення російської гібридної загрози і розпорядився підготувати план захисту критичної інфраструктури від неї.

"Я попросив уряд підготувати план захисту наших критично важливих інфраструктурних об’єктів, а також найбільш вразливих об’єктів нашої оборонної промислової та технологічної бази від атак дронів та кібератак", – зазначив французький президент.

У заяві, опублікованій у суботу, 19 вересня, двоє провідних діячів французької ультраправої партії "Національне об'єднання" Марін Ле Пен, яка є головною кандидаткою на посаду президента, і Жордан Барделла зайняли тверду позицію щодо Москви.

Як відомо, прем'єр Польщі Дональд Туск заявив, що розвіддані свідчать про російські "плани гібридних ударів" проти країн, які підтримують Україну.