В спецслужбах Чехии, Латвии и Швеции ожидают усиления провокаций со стороны РФ

Представители спецслужб Чехии, Латвии и Швеции ожидают усиления российских диверсий в Европе, при этом по-разному оценивая вероятность вторжения в страны НАТО.

Об этом они заявили в различных интервью для The Guardian, пишет "Европейская правда".

Глава чешской службы безопасности BIS Михал Коуделка считает, что помимо усиления активности беспилотников, частью планов Кремля может быть и небольшое вторжение на территорию НАТО, граничащую с Россией.

"Это возможно. Это может включать ограниченное вторжение, провокации под чужим флагом, масштабную кампанию влияния", – сказал он.

По его словам, этот сценарий может реализоваться уже через "месяцы, а не годы". В то же время он подчеркнул: "Многие люди делают все возможное, чтобы этого не произошло".

Коуделка также отметил, что действующая российская тактика заключается в "эскалации с целью деэскалации", причем Кремль стремится давить на слабые места западных обществ, чтобы ослабить их поддержку военных усилий Украины.

"Они считают, что если эскалация будет достаточной, то европейские страны решат не поддерживать Украину", – сказал он.

В то же время представители трех прибалтийских стран, граничащих с территорией России, высказываются осторожнее относительно перспективы вторжения или другой серьезной эскалации, ссылаясь на истощенные ресурсы Москвы в Украине и предупреждая, что раздувание перспективы нападения может сыграть на руку Кремлю.

В частности, такое мнение разделяет генеральный директор латвийской службы государственной безопасности VDD Нормундс Межвиец.

"Мы не видим признаков неизбежного нападения", – сказал он.

Впрочем, Межвиец признал, что есть признаки того, что Москва готовится к более решительным действиям в Европе, но отметил, что неясно, являются ли эти планы просто частью стратегии дестабилизации.

По его мнению, в целом хорошо, что Западная Европа осознала угрозу со стороны России.

"До 2022 года мы постоянно предупреждали наших западноевропейских партнеров об угрозе со стороны России, но в основном к нам не прислушивались. В 2022 году подход наших партнеров изменился. Они сказали, что, оказывается, балтийцы и поляки были правы", – сказал генеральный директор VDD.

По мнению главы военной разведки и службы безопасности Швеции Томаса Нильссона, на данный момент нет "никаких признаков того, что в Москве серьёзно рассматривают возможность реальных переговоров".

"На мой взгляд, они по-прежнему считают, что смогут достичь своих стратегических целей, поэтому просто разыгрывают театральное представление под названием „переговоры", – добавил он.

Как известно, премьер Польши Дональд Туск заявил, что разведданные свидетельствуют о российских "планах гибридных ударов" против стран, поддерживающих Украину.

СМИ писали, что Франция готовится к гибридным атакам со стороны России, направленным на её инфраструктуру, которые могут произойти уже следующей осенью.