В США рассказали, какая тема станет главной в выступлении Трампа на Генассамблее ООН

Президент Дональд Трамп планирует использовать своё предстоящее выступление на Генассамблее ООН, чтобы обосновать необходимость не допустить получения Ираном ядерного оружия.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявил посол США при ООН Майк Уолтц, которого цитирует Fox News.

Президент также расскажет о мерах администрации в отношении Газы, в частности о 20-пунктном мирном плане, отметил Уолтц.

В рамках визита Трампа в ООН состоится встреча с лидерами шести арабских стран Персидского залива на фоне того, как Вашингтон обдумывает свои следующие шаги в конфликте с Ираном.

Уолтц отметил, что у Трампа также запланированы встречи с премьер-министром Великобритании Энди Бернемом и премьер-министром Японии Санаэ Такаичи.

Сообщалось, что, согласно новому исследованию Конгресса США, решение президента Дональда Трампа начать войну против Ирана обошлось американским налогоплательщикам в около $38 млрд прямых расходов за первые пять месяцев боевых действий.

Также в отчете подчеркнули, что война исчерпала запасы боеприпасов, на восстановление которых может потребоваться пять лет или более, что снижает способность вооруженных сил реагировать на очередной крупный конфликт. Это перекликается с исследованием генерального инспектора Пентагона, который заявил, что промышленная база не успевает восполнять дефицит боеприпасов.