СМИ: в Румынии обыскивают дом экс-кандидата в президенты по делу о мошенничестве

В Румынии прокуроры Управления по расследованию организованной преступности и терроризма (DIICOT) в понедельник, 21 сентября, проводят обыски в доме антизападного политика и бывшего кандидата в президенты Кэлина Джорджеску в Могошоае (жудец Илфов).

Об этом сообщает digi24 со ссылкой на источники в судебных органах и заявление DIICOT, передает "Европейская правда".

По данным следствия, дело касается создания организованной преступной группировки и мошенничества с особо тяжкими последствиями.

Общий размер ущерба потерпевшего составляет более 1,1 млн евро.

По информации прокуроров, в сентябре 2021 года трое человек – двое граждан Румынии и гражданин Италии – якобы создали организованную группу, действовавшую под руководством Джорджеску.

Следствие считает, что участников схемы представляли как состоятельных бизнесменов и руководителей иностранных компаний, которые якобы могли предоставить предпринимателям крупные кредиты. Для получения финансирования они требовали от потенциальных заемщиков финансовые гарантии.

Один из потерпевших, по версии следствия, должен был получить кредит в размере 6 млн евро. Его убедили перечислить более 1 млн евро в качестве гарантии. Впоследствии ему якобы предложили увеличить сумму займа до 15 млн евро при условии дополнительного залога, после чего он перечислил ещё 100 тысяч евро.

В DIICOT отметили, что на данный момент проведено пять обысков в Бухаресте, Могошоае, Чолпане и Буфтеа.

Джорджеску, которого правоохранители задержали в Отопени, после обыска в его доме должны доставить в штаб-квартиру DIICOT для допроса.

Отметим, что Джорджеску уже находится под следствием по другим серьезным преступлениям, в частности за соучастие в подрыве конституционного строя, распространение ложной информации и создание антисемитской организации. В случае признания виновным в этих преступлениях ему грозит от 10 до 20 лет тюремного заключения.

В апреле суд в Бухаресте отменил меру судебного контроля, примененную к Джорджеску по делу о его поддержке деятелей и идей, связанных с межвоенным фашистским движением Румынии.