Президент Молдовы созывает Нацсовет безопасности: будут говорить об энергокризисе

Президент Молдовы Майя Санду 21 сентября проведет заседание Национального совета безопасности, в ходе которого будут обсуждаться международный энергетический кризис и его влияние на страну.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на NewsMaker.

На заседании также будут обсуждаться меры по укреплению энергетической устойчивости страны в преддверии холодного сезона.

Как сообщили в администрации президента, заседание совета начнется в 13:00 по местному времени.

После заседания Санду проведет пресс-конференцию.

Напомним, весной Молдова ввела чрезвычайное положение в энергетике после того, как атаки России на украинскую энергосистему привели к повреждению линии электропередачи "Исакча – Вулканешты" – ключевого канала импорта электроэнергии из Румынии.

Летом проблемой для Молдовы стали проблемы с выработкой электроэнергии в соседней Румынии из-за критического обмеления Дуная, а также обмеления Днестра, который является основным источником водоснабжения для страны.