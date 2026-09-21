В "АдГ" признали, что не смогут войти в состав правительства Мекленбурга-Передней Померании

В ультраправой партии "Альтернатива для Германии" не ожидают, что смогут войти в состав земельного правительства Мекленбурга-Передней Померании, несмотря на свою победу на воскресных выборах.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявил кандидат в премьер-министры земли от "АдГ" Лейф-Эрик Хольм, которого цитирует dpa.

Все остальные партии исключили возможность сотрудничества с "АдГ", следуя давней политике отказа от сотрудничества с ультраправыми, известной как "брандмауэр".

"Я считаю, что мы могли бы править. Однако пока не похоже, что это произойдет", – сказал Хольм.

По его словам, в настоящее время наиболее вероятной выглядит трехпартийная коалиция между социал-демократами (СДПГ), партией "Левые" и "Зелеными".

"Это, безусловно, не лучшее направление для нашей земли", – добавил он.

Хольм также подчеркнул право своей партии на формирование правительства, отметив, что избиратели предоставили "АдГ" четкий мандат.

"Именно поэтому мы ожидаем, что другие партии будут готовы вести с нами переговоры", – резюмировал он.

Как известно, в федеральной земле Мекленбург-Передняя Померания завершился подсчёт голосов на земельных выборах (ландтаг); окончательные данные свидетельствуют о том, что наибольшую поддержку среди избирателей получила ультраправая "Альтернатива для Германии".

Между тем ХДС набрала 4,9% голосов и не преодолела пятипроцентный барьер, необходимый для прохождения в земельный парламент.

Сам Фридрих Мерц назвал "катастрофой" результат своей партии на выборах в Мекленбурге-Передней Померании.

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