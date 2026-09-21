Каллас предлагает санкции против организаторов выборов в Госдуму на оккупированных территориях

Высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас предложит ввести санкции против лиц, содействовавших проведению выборов в российскую Госдуму на оккупированных территориях Украины.

Об этом Каллас написала в своем аккаунте в X, сообщает "Европейская правда".

Как отметила глава европейской дипломатии, эти выборы стали очередным серьёзным ударом по российской демократии.

"Их результат никогда не вызывал сомнений. Кремль подавил инакомыслие, запретил деятельность единственной зарегистрированной партии, выступавшей против войны в Украине, и не допустил международных наблюдателей на выборы", – добавила она.

По словам Каллас, в России осталась лишь "имитация демократии".

"Я предложила принять меры против тех, кто способствует проведению этих фиктивных выборов на оккупированных территориях Украины", – подчеркнула она.

Как известно, в России и на оккупированных ею территориях Украины с 18 по 20 сентября проходили парламентские "выборы". Международные наблюдатели сообщали о многочисленных нарушениях в ходе избирательного процесса в стране-агрессоре.

Швейцария осудила российские "выборы" на оккупированных территориях Украины.

Правительство Германии назвало эти трехдневные выборы "инсценированным событием".