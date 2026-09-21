Партия Мерца впервые в истории не прошла в земельный парламент

Партия канцлера Германии Фридриха Мерца – Христианско-демократический союз (ХДС) – впервые в истории не прошла в земельный парламент.

Об этом пишет Spiegel со ссылкой на соответствующие данные, передает "Европейская правда".

Как свидетельствуют данные голосования, ХДС потерпел рекордное падение на земельных выборах в Мекленбурге-Передней Померании.

По итогам партия получила лишь 4,9% голосов, что стало самым низким результатом ХДС за всю историю выборов в земельные парламенты Германии.

Предыдущий антирекорд партии был зафиксирован ещё в 1951 году на выборах в Бремене, когда партия набрала 9% голосов.

В список худших результатов ХДС также вошли:

2020 год в Гамбурге – 11,2%;

2024 год в Бранденбурге – 12,1%;

2021 год в Мекленбурге-Передней Померании – 13,3%;

1959 год в Бремене – 14,8%;

2019 год в Бранденбурге – 15,6%;

2015 год в Гамбурге – 15,9%

2016 год в Берлине – 17,6%;

1955 год в Бремене – 18%.

Результат в Мекленбурге-Передней Померании стал первым случаем, когда ХДС не преодолел пятипроцентный барьер на земельных выборах в этой земле и остался без представительства в ландтаге.

Как сообщалось, по окончательным данным земельной избирательной комиссии, в Мекленбурге-Передней Померании ультраправая партия "Альтернатива для Германии" ("АдГ") набрала 38,2% голосов.

В то же время в "АдГ" не ожидают, что смогут войти в состав земельного правительства Мекленбурга-Передней Померании.

Сам Фридрих Мерц назвал "катастрофой" результат своей партии на выборах в Мекленбурге-Передней Померании.

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