Глава МИД Германии призывает ООН действовать для решения глобальных кризисов

Германия призвала добиться конкретного прогресса в прекращении войн в Украине и на Ближнем Востоке на фоне сбора мировых лидеров в Нью-Йорке на Генеральной ассамблее ООН.

Об этом заявил глава немецкого МИД Йоханн Вадефуль перед отъездом в Нью-Йорк, его цитирует dpa, сообщает "Европейская правда".

Как отметил немецкий министр, это мероприятие не должно ограничиваться лишь подведением итогов по мировым кризисам и конфликтам.

Ответственные стороны должны быть готовы "серьезно бороться за каждый, пусть даже самый маленький, шаг на пути к решению", отметил он.

Вадефуль раскритиковал то, что он назвал тенденцией к постоянной эскалации, и заявил, что Германия будет прилагать усилия для преодоления "душащего отсутствия диалога между сторонами конфликтов".

Он также призвал Россию начать серьезные переговоры по поводу войны в Украине, отметив, что Москва все чаще угрожает странам-членам ЕС и НАТО.

Германия также планирует провести переговоры о том, как ООН могла бы взять на себя большую ответственность за морскую безопасность в Ормузском проливе и проливе Баб-аль-Мандеб.

Канцлер Германии Фридрих Мерц не примет участия в дебатах на Генеральной Ассамблее ООН, отменив запланированную поездку после поражения на выборах его консервативной партии "Христианско-демократический союз".

Вместо этого Германию будут представлять Вадефуль, министр охраны окружающей среды Карстен Шнайдер и министр по вопросам развития Рим Алабали Радован.

В понедельник в Нью-Йорке Вадефуль должен встретиться со своими коллегами из G7.

Он отметил, что Генеральная ассамблея предоставляет странам уникальную возможность согласовать действия по решению главных международных вызовов.

Сообщалось, что президенты Владимир Зеленский и Дональд Трамп договорились о личной встрече на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Глава МИД Украины Андрей Сибига ранее высказывал мнение, что одним из главных результатов встречи Зеленского и Трампа в Нью-Йорке может стать достижение энергетического и морского перемирия.