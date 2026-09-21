Истребители НАТО проведут тренировочные полеты над Эстонией

С 21 сентября в воздушном пространстве Эстонии самолеты НАТО, базирующиеся в странах Балтии, будут выполнять учебные полеты, в том числе на малой высоте.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ERR.

Во время учебных полетов также могут осуществляться полеты со сверхзвуковой скоростью. Они будут проводиться в координации с гражданской службой управления воздушным движением и на предусмотренных для этого высотах.

Полеты запланированы на период с 21 по 27 сентября на всей территории Эстонии. Полеты на малой высоте будут выполняться не ниже 152 метров.

Все летные учения будут проводиться в соответствии с законодательством Эстонии и координироваться с Транспортным департаментом и AS Lennuliiklusteenindus.

18 сентября сообщалось о морских учениях по досмотру подводных судов в Финляндии, цель которых – предотвращение вражеских диверсий на критической инфраструктуре в море.

А 17 сентября Вооружённые силы Литвы начали учения по национальной обороне "Гром Перкунаса – 2026" для проверки готовности армии и государственных ведомств к переходу от мирного времени к кризисному и военному положению.