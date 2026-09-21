В "АдГ" заявили о планах перевернуть Германию и призвали Мерца уйти

Сопредседатель ультраправой партии "Альтернатива для Германии" ("АдГ") Тино Хрупалла заявил, что канцлер Фридрих Мерц должен уйти в отставку после катастрофических для его партии результатов земельных выборов в Мекленбурге-Передней Померании.

Как сообщает "Европейская правда", об этом Хрупалла сказал в интервью DW.

"АдГ" заняла первое место на выборах в Мекленбурге-Передней Померании, набрав более 38%. В то же время ХДС Фридриха Мерца набрала лишь 4,9% и не прошла в земельный парламент.

"Это также сокрушительное поражение для Мерца на посту канцлера. Я бы ожидал, что он извлечет уроки из этой катастрофы в Берлине и здесь, в Мекленбурге-Передней Померании, и подаст в отставку. Этого ожидали бы граждане, и этого заслуживает страна", – заявил Хрупалла.

Он считает, что рейтинги "АдГ" будут продолжать расти, потому что "граждане хотят перемен".

По мнению политика, "АдГ" войдет в правительство – для этого нужно лишь терпение.

"И мы готовы. Мы хотим перемен. Мы хотим снова перевернуть государство с ног на голову", – добавил Хрупалла.

Между тем кандидат в премьер-министры земли от "АдГ" Лейф-Эрик Хольм не ожидает, что ультраправая партия сможет войти в состав правительства земли Мекленбург-Передняя Померания, несмотря на свою победу.

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