В Польше из-за авиабомбы времен Второй мировой перекрыли автомагистраль

В польском Щецине утром 21 сентября началась операция по обезвреживанию и извлечению неразорвавшейся авиабомбы времен Второй мировой войны.

Об этом сообщили польский Правительственный центр безопасности (RCB) и Генеральная дирекция национальных дорог и автомагистралей (GDDKiA), передает RMF24, пишет "Европейская правда".

Боеприпас обнаружили вблизи транспортной развязки "Киево". В связи с проведением операции перекрыли автомагистраль A6 на участке Щецин-Подъюхи – Щецин-Домбье.

Речь идет об авиационной бомбе весом примерно 250 килограммов. Её нашли в пятницу, 18 сентября, в лесу недалеко от развязки "Киево".

В начале сентября в Польше фермер во время работы на поле обнаружил более 700 опасных предметов времён Второй мировой войны.

Недавно в Варшаве во время строительных работ обнаружили более 20 неразорвавшихся боеприпасов – из-за находок эвакуируют людей из двух зданий.