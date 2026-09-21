В Польше из-за авиабомбы времен Второй мировой перекрыли автомагистраль
В польском Щецине утром 21 сентября началась операция по обезвреживанию и извлечению неразорвавшейся авиабомбы времен Второй мировой войны.
Об этом сообщили польский Правительственный центр безопасности (RCB) и Генеральная дирекция национальных дорог и автомагистралей (GDDKiA), передает RMF24, пишет "Европейская правда".
Боеприпас обнаружили вблизи транспортной развязки "Киево". В связи с проведением операции перекрыли автомагистраль A6 на участке Щецин-Подъюхи – Щецин-Домбье.
Речь идет об авиационной бомбе весом примерно 250 килограммов. Её нашли в пятницу, 18 сентября, в лесу недалеко от развязки "Киево".
В начале сентября в Польше фермер во время работы на поле обнаружил более 700 опасных предметов времён Второй мировой войны.
Недавно в Варшаве во время строительных работ обнаружили более 20 неразорвавшихся боеприпасов – из-за находок эвакуируют людей из двух зданий.