Испания принимает превентивные меры в связи с риском нового наплыва мигрантов в Сеуту

Министерство иностранных дел Испании запустило "превентивные" механизмы, чтобы противодействовать призывам, распространяемым в Марокко, к новому нелегальному пересечению границы в Сеуту 23 сентября.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявил глава испанского МИД Хосе Мануэль Альбарес, которого цитирует EFE.

Альбарес заверил, что, насколько ему известно, эти призывы не "находят отклика", но в любом случае "в превентивных целях" задействованы все каналы, чтобы попытаться их нейтрализовать.

Как он уточнил, через информационные каналы министерства распространяются сообщения, в которых объясняется, что "незаконное проникновение в Сеуту и Мелилью не дает никакого права на переезд на европейский континент, а также на бессрочное пребывание там".

"Мы ведем переговоры с марокканской прессой, которая распространяет информацию о самой кампании министерства", – отметил Альбарес.

Министр добавил, что находится в постоянном контакте с марокканскими властями с целью обеспечения "превентивной меры", которую, в случае необходимости, "можно будет применить для предотвращения любых массовых наплывов".

"Мы встретили понимание со стороны марокканской прессы, которую мы попросили, пожалуйста, распространять достоверную информацию, предоставляемую посольством Испании", – сказал он.

Альбарес также подчеркнул, что "практически ежедневно" общается со своим марокканским коллегой, чтобы все лица, нелегально попавшие в Сеуту, вернулись в Марокко.

"Я продолжаю вести с ним переговоры, чтобы, когда будут готовы документы, также возвращались те, кто не имеет права на международную защиту", – сообщил глава МИД Испании.

Напомним, мэр-президент испанского автономного города Сеута, расположенного в Северной Африке, обвинил Марокко в "политике давления" на город и призвал ЕС занять более жесткую позицию в отношении Рабата и выделить средства на охрану границы.

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