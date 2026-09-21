Как в Совете Европы хотят изъять у России её замороженные активы и сработает ли эта идея

С приближением осени Евросоюзу пришлось вновь вынести на повестку дня вопрос об использовании замороженных активов российского Центробанка. Дефицит средств на оборону Украины в этом и следующем годах требует привлечения объема средств, близкого к уже выделенному кредиту в 90 млрд евро. "Европейская правда" уже рассказывала, какие идеи обсуждают в ЕС.

Но в то же время практическое предложение о том, как передать Украине российские активы, прозвучало из Страсбурга, из Совета Европы (СЕ). Там предложили передать Киеву средства РФ по решению суда, а именно – Европейского суда по правам человека.

О деталях этой инициативы – в статье адвоката, директора Центра Днистрянского Ивана Городиского Страсбург ищет российские активы: удастся ли передать Украине деньги РФ по решению ЕСПЧ. Далее – краткое изложение статьи.

Совет Европы с самого начала российской агрессии занял решительную проукраинскую позицию.

Однако вопрос конфискации именно российских суверенных активов долгое время оставался вне поля зрения Совета как международной организации – вероятно, из-за того, что у Совета не было рычагов воздействия в этой сфере.

Организация не имеет отношения ни к хранению российских средств (большая часть активов Центробанка РФ, напомним, находится в Бельгии, в депозитарии Euroclear), ни к решениям об их юридическом статусе.

Органы Совета Европы могут здесь лишь давать необязательные рекомендации, что они порой и делали.

Но в начале сентября Юридический комитет ПАСЕ утвердил доклад, выводы которого призывают к более активной роли Совета в процессе конфискации.

Главная идея доклада Тони Вона (член ПАСЕ от Соединенного Королевства) заключается в том, чтобы государства-члены использовали российские активы, заблокированные в их юрисдикциях, для исполнения решений ЕСПЧ в части выплаты компенсаций – "сатисфакций" в терминологии Суда. Речь идет в первую очередь о решениях по межгосударственным делам между Украиной и Россией, а также о других решениях, по которым Россия не выплатила сатисфакцию.

С целью обеспечения такого использования он предлагает создать специальный Целевой фонд Совета Европы, в который были бы переданы эти активы, либо же исполнять решения ЕСПЧ в этой части на уровне государств-членов, что могло бы потребовать внесения изменений в национальное законодательство государств-членов или принятия отдельной рекомендации Комитета министров СЕ по этому поводу.

Идея использовать российские активы для исполнения решений Европейского суда по правам человека не является принципиально новой – она уже звучала в предыдущие годы. Однако впервые этот вопрос оказался на рассмотрении одного из органов Совета Европы.

Возможность использования активов РФ для исполнения решений ЕСПЧ вызывает сомнения у экспертов. Такой подход, по экспертной оценке, потребовал бы либо политических решений на уровне отдельных государств-членов Совета Европы, которые будут стремиться исполнить решения, либо внесения изменений в саму Европейскую конвенцию по правам человека (что нереально, поскольку потребует ратификации изменений к этому международному договору), либо отдельного решения Комитета министров Совета Европы.

Это связано не только с опасениями по поводу реакции Кремля – такая практика могла бы быть распространена на другие случаи, в обход процедур, которые до сих пор использовались в Европейской конвенции по правам человека.

Но если хотя бы определенный прогресс на этом пути будет достигнут, это может стать "ледоколом" на пути к использованию российских суверенных активов для выплаты компенсации Украине.

На данный момент суммы компенсаций, присужденные ЕСПЧ, невелики по сравнению с общей суммой активов. Но в практике ЕСПЧ есть и решения на миллиардные суммы – например, о компенсации компании "ЮКОС" на сумму 1,86 млрд евро.

Хотя шансы на использование активов через ЕСПЧ кажутся невеликими.

Решения на этом пути зависят не только от Страсбурга, где находится Совет Европы, – а в первую очередь от Брюсселя. Общая проблема остается прежней – это не недостаток юридических инструментов или аргументов, а отсутствие политической воли принимать сложные решения в главных европейских столицах.

Подробнее – в материале Ивана Городиского Страсбург ищет российские активы: удастся ли передать Украине деньги РФ по решению ЕСПЧ.