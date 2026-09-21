Премьера Норвегии вызвали на слушания по делу Эпштейна в парламенте

Премьер-министр Йонас Гар Стьоре, как бывший министр иностранных дел, должен явиться на слушания в парламенте по делу скандального американского финансиста Джеффри Эпштейна.

Об этом в комментарии NRK сообщил советник Комитета по контролю и конституционным вопросам Стортинга (парламента) Кристиан Хаугеланд, передает "Европейская правда".

По его словам, Стьоре должен явиться 30 сентября – в первый день двухдневных парламентских слушаний по этому поводу.

Также бывший министр иностранных дел (2013–2017 гг.) Борге Бренде появится на слушаниях в первый день вместе со своей преемницей на этом посту Ине Эриксен Сёрейде.

Действующий министр иностранных дел Эспен Барт Эйде и Анникен Хуйтфельдт, возглавлявшая МИД Норвегии с 2021 по 2023 год, появятся на слушаниях во второй день, 1 октября.

Норвегия – одна из стран, где публикация миллионов страниц дела Эпштейна вызвала самый громкий скандал. Одни из самых громких разоблачений касались дела бывшего генерального секретаря Совета Европы и экс-премьера Норвегии Турбьёрна Ягланда, которого подозревают в коррупции и злоупотреблении служебным положением.

Помимо Ягланда, серьёзные имиджевые проблемы возникли у кронпринцессы Норвегии Метте-Марит.

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