Ультраправая партия "Альтернатива для Германии" ("АдГ") после триумфа на земельных выборах призвала правящую коалицию предпринять шаги для возобновления диалога с Москвой.

Как сообщает "Европейская правда", об этом во время пресс-конференции заявил сопредседатель партии Тино Хрупалла, которого цитирует DW.

По его словам, последние результаты выборов в трех федеральных землях свидетельствуют о том, что "граждане имеют право требовать и хотели бы другой политики, а именно политики мира и дипломатии".

Одно из требований заключается в том, чтобы федеральный канцлер Германии Фридрих Мерц "наконец-то поехал в Москву и провел там переговоры, чтобы остановить эскалацию и наращивание вооружений", – сказал сопредседатель "АдГ".

Он добавил, что переговоры с Россией и прекращение войны РФ против Украины необходимы также для того, чтобы Германия "наконец смогла заняться внутренними проблемами".

"АдГ" занимает первое место на выборах в Мекленбурге-Передней Померании с результатом более 38%. В то же время ХДС Фридриха Мерца набрала лишь 4,9% и не прошла в земельный парламент.

До этого "АдГ" одержала убедительную победу на земельных выборах в Саксонии-Анхальт.

Читайте также статью "Европейской правды": Наказание для Мерца: приведут ли новые поражения на выборах к смене власти в Германии.