Венеція зібрала понад 5 млн євро за рахунок платного проїзду в місто з туристів

Влада Венеції зібрала цього сезону понад 5 млн євро за рахунок плати, що стягується з туристів, які зупиняються в місті менше ніж на один день.

Про це повідомляє dpa, пише "Європейська правда".

Плата в розмірі від 5 до 10 євро стягується протягом 60 обраних днів пікового сезону з квітня по липень. Решту року відвідувачі можуть в’їжджати до міста безкоштовно.

Цього сезону плату сплатили понад 650 тисяч відвідувачів.

Мер Венеції Сімоне Вентуріні запропонував наступного року підвищити плату за в’їзд до 30-50 євро у дні, коли очікується особливо велика кількість туристів.

Однак мер не має повноважень підвищувати збір. Хоча збір було запроваджено муніципальною постановою, його верхня межа встановлена національним законодавством. Тому Вентуріні повинен проконсультуватися з урядом у Римі.

Збір покликаний допомогти краще регулювати масовий туризм у місті з його численними унікальними пам’ятками.

На сьогодні в історичному центрі Венеції, як і раніше, проживає майже 50 тисяч осіб, що менше за кількість готельних місць у місті. Гості готелів, які залишаються в місті на довший термін, звільняються від денного збору, але повинні сплачувати податок за нічліг.

Нагадаємо, у лютому в іспанській Каталонії подвоїли туристичний збір, що зробило його одним з найвищих у Європі.

Повідомляли також, що уряд Фінляндії розглядає можливість запровадження туристичного податку.