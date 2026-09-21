ЗМІ: в ЄС закликають посилити військову місію в Червоному морі на запит Італії

Головна дипломатка ЄС Кая Каллас закликала держави-члени надати більше військово-морських та повітряних ресурсів для місії Aspides в Червоному морі у відповідь на безпекові занепокоєння Італії.

Про це йдеться у листі Каллас, адресованому міністрам закордонних справ та оборони країн ЄС, з яким ознайомилося видання Euractiv, пише "Європейська правда".

У листі дипломатка зазначає, що захоплення єменськими хуситами порту Моха, острова Перім та архіпелагу Ханіш надало цьому угрупованню більшого впливу над Баб-ель-Мандебською протокою, яка впливає на європейські ланцюги постачання.

"Ця ситуація вже впливає на європейські інтереси", – написала Каллас, попередивши про негативні наслідки для ланцюгів постачання та економік ЄС, які й без того вже постраждали від зростання цін на паливо.

Хоча самі хусити заявляють, що націлюватимуться лише на об’єкти, пов’язані з Саудівською Аравією, глава європейської дипломатії висловлює невпевненість у їхніх намірах щодо суден, які проходять через протоку.

Каллас закликала держави-члени запропонувати можливі заходи для вирішення цієї проблеми до наступного засідання Ради з питань закордонних справ та оборони, запланованого на 28 вересня. За даними ЗМІ, йдеться про заходи щодо посилення військово-морських операцій ЄС в рамках місій Aspides та Atalanta в Червоному морі.

Її заклик став наслідком ініціативи Італії щодо посилення операції Aspides. За даними італійських ЗМІ, 18 вересня міністр оборони країни Гвідо Крозетто надіслав Каллас листа, в якому закликав до "рішучих і надзвичайно термінових" дій ЄС з метою забезпечення нових внесків від держав-членів.

Крозетто поскаржився, що операція не має достатніх ресурсів для задоволення запитів торгових суден, які потребують захисту. Він також погрожував, що Італія використовуватиме свої військово-морські сили, вже розгорнуті в рамках місії, для самостійного супроводу італійських торгових суден через Баб-ель-Мандебську протоку. Міністр попередив, що Рим "не може чекати, поки бюрократія ЄС" відреагує на кризу.

Дипломатичне джерело в Римі повідомило Euractiv, що "для досягнення значного ефекту місія повинна розглянути можливість розширення своїх масштабів майже вдвічі порівняно з нинішніми".

У квітні міністр оборони Італії Гвідо Крозетто виступив за розширення військово-морської місії Європейського Союзу Aspides в Червоному морі, щоб вона включала Ормузьку протоку.

Тим часом Німеччина планує провести переговори щодо того, як ООН могла б взяти на себе більшу відповідальність за морську безпеку в Ормузькій протоці та протоці Баб-аль-Мандеб.