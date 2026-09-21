СМИ: в ЕС призывают усилить военную миссию в Красном море по просьбе Италии

Глава дипломатического ведомства ЕС Кая Каллас призвала государства-члены предоставить больше военно-морских и воздушных ресурсов для миссии Aspides в Красном море в ответ на опасения Италии по поводу безопасности.

Об этом говорится в письме Каллас, адресованном министрам иностранных дел и обороны стран ЕС, с которым ознакомилось издание Euractiv, пишет "Европейская правда".

В письме дипломат отмечает, что захват йеменскими хуситами порта Моха, острова Перим и архипелага Ханиш дал этой группировке большее влияние над Баб-эль-Мандебским проливом, который влияет на европейские цепочки поставок.

"Эта ситуация уже сказывается на европейских интересах", – написала Каллас, предупредив о негативных последствиях для цепочек поставок и экономик ЕС, которые и без того уже пострадали от роста цен на топливо.

Хотя сами хуситы заявляют, что будут нацеливаться только на объекты, связанные с Саудовской Аравией, глава европейской дипломатии выражает неуверенность в их намерениях в отношении судов, проходящих через пролив.

Каллас призвала государства-члены предложить возможные меры по решению этой проблемы до следующего заседания Совета по иностранным делам и обороне, запланированного на 28 сентября. По данным СМИ, речь идет о мерах по усилению военно-морских операций ЕС в рамках миссий Aspides и Atalanta в Красном море.

Ее призыв стал следствием инициативы Италии по усилению операции Aspides. По данным итальянских СМИ, 18 сентября министр обороны страны Гвидо Крозетто направил Каллас письмо, в котором призвал к "решительным и чрезвычайно срочным" действиям ЕС с целью обеспечения новых взносов от государств-членов.

Крозетто пожаловался, что операция не располагает достаточными ресурсами для удовлетворения запросов торговых судов, нуждающихся в защите. Он также пригрозил, что Италия будет использовать свои военно-морские силы, уже развернутые в рамках миссии, для самостоятельного сопровождения итальянских торговых судов через Баб-эль-Мандебский пролив. Министр предупредил, что Рим "не может ждать, пока бюрократия ЕС" отреагирует на кризис.

Дипломатический источник в Риме сообщил Euractiv, что "для достижения значительного эффекта миссия должна рассмотреть возможность расширения своих масштабов почти вдвое по сравнению с нынешними".

В апреле министр обороны Италии Гвидо Крозетто выступил за расширение военно-морской миссии Европейского Союза Aspides в Красном море, с тем чтобы она включала Ормузский пролив.

Между тем Германия планирует провести переговоры о том, как ООН могла бы взять на себя большую ответственность за морскую безопасность в Ормузском проливе и проливе Баб-аль-Мандеб.