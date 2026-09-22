Макрон обсудил с Трампом идею энергетического перемирия между Украиной и Россией

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что обсудил со своим американским коллегой Дональдом Трампом инициативы, направленные на обеспечение моратория между Украиной и Россией в отношении атак, связанных с энергетическим сектором.

Об этом он заявил во время общения с журналистами, цитирует Reuters, пишет "Европейская правда".

Выступая перед журналистами после встречи, Макрон отметил, что лидеры обеих стран провели "очень хорошую" и "очень конструктивную" дискуссию по поводу российско-украинской войны и пришли к соглашению о необходимости помочь Киеву укрепить свою оборону.

"Мы долго обсуждали ситуацию в Украине и России, а также необходимость оказать нашим украинским друзьям более оперативную и мощную помощь в виде перехватчиков, поскольку это ключевой вопрос с точки зрения обороны", – сказал он.

Также, по его словам, во время беседы они сосредоточились на идее прекращения ударов по энергетическому сектору.

Французский лидер отметил, что помощь энергетической системе Украины остается приоритетом, поскольку война продолжает влиять на безопасность во всей Европе.

Стоит заметить, что СМИ писали, что Макрон на встрече с Трампом стремился склонить его к "правильным решениям" в контексте российско-украинской войны.

Также накануне Трамп констатировал, что Россия потеряла контроль над своей нефтеперерабатывающей отраслью, и призвал Москву прекратить свою "бесконечную войну" с Украиной.

А украинский президент Владимир Зеленский, в свою очередь, заявил, что Украина готова работать над деэскалацией войны и обсудит с партнерами дипломатические предложения по этому поводу.