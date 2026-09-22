Премьер Литвы: у нас есть планы эвакуации на случай угроз от России

Премьер-министр Литвы Миндаугас Синкявичюс рассказал, что его страна разработала планы эвакуации на случай угроз со стороны России, но добавил, что они "не сдадутся", если на них нападут.

Об этом Синкявичюс заявил в интервью BBC, сообщает "Европейская правда".

Глава правительства отметил, что литовцы ощущают "постоянную угрозу" со стороны России, отчасти из-за вторжения дронов в воздушное пространство страны.

Он сказал, что если на его страну нападут, "мы дадим отпор… мы вступим в бой".

В то же время Синкявичюс добавил, что существуют планы на "различные сценарии", и привел пример "плавного" вывоза пожилых граждан из городов и предотвращения транспортных пробок.

"Мы рассматриваем различные сценарии, но не все из них широко обсуждаются публично. Мы сталкиваемся с конкретными угрозами – не каждый день, но мы их ощущаем, и это для нас настоящая реальность", – подчеркнул он.

Синкявичюс также отметил, что Великобритании нужна "смена мышления" в отношении подхода к обороне, но добавил, что Литва "ближе к границе и ближе к [самой] угрозе".

Как известно, премьер Польши Дональд Туск заявил, что разведданные свидетельствуют о российских "планах гибридных ударов" против стран, поддерживающих Украину.

Председатель комитета по иностранным делам Сейма Литвы Ремигиюс Мотузас считает, что после выборов в Госдуму Кремль набирает силу, а Европа может ожидать новых провокаций.