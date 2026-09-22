Литва усилит защиту ключевой подстанции недалеко от Калининграда от атак дронов

Литва планирует существенно усилить физическую защиту новой электрической подстанции "Гизай", которая станет важным элементом энергетической связи стран Балтии с Польшей и остальной частью Европейского Союза.

Об этом Reuters сообщило руководство литовского оператора электросетей Litgrid, передает "Европейская правда".

Генеральный директор Litgrid Андрюс Семескевичюс заявил, что подстанцию планируют оборудовать ограждением, способным выдержать удар грузовика со взрывчаткой, системами обнаружения возможных подземных туннелей и специальными железобетонными конструкциями для защиты трансформаторов от ударов беспилотников.

"Раньше, проектируя нашу сеть, мы учитывали стихийные бедствия. Сейчас мы думаем обо всех возможных гибридных и негибридных угрозах", – сказал он.

По его словам, подстанция будет занимать территорию площадью 35 гектаров, поэтому даже один удар дрона повредит лишь ограниченное количество оборудования. Семескевичюс отметил, что расстояние от зданий до ограждения обеспечивает защиту "на случай, если кто-то бросит внутрь "коктейль Молотова".

"Мы проектируем "Гизай" с учетом новой реальности… мы защищаемся от многочисленных дронов типа "Шахед", которые могут совершить аварийную посадку со 100 килограммами взрывчатки", – сказал Семескевичюс.

По словам осведомлённых официальных лиц, Вооружённые силы Литвы предоставляют Litgrid консультации по физической защите критически важной энергетической инфраструктуры и противодействию современным угрозам.

Подстанцию "Гизай" планируют построить примерно в 30 км к западу от Калининградской области РФ. Она станет первым новым объектом в регионе со времени начала полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году.

Стоит отметить, что премьер-министр Литвы Миндаугас Синкявичюс сообщил, что его страна разработала планы эвакуации на случай угроз со стороны России, но добавил, что они "не сдадутся", если на них нападут.

Председатель комитета по иностранным делам Сейма Литвы Ремигиюс Мотузас считает, что после выборов в Госдуму Кремль набирает силы, а Европа может ожидать новых провокаций.

Как известно, премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что разведданные свидетельствуют о российских "планах гибридных ударов" против стран, поддерживающих Украину.