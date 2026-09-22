Зеленский сообщил, о чем говорил с Макроном в Нью-Йорке

На встрече президента Украины Владимира Зеленского с его французским коллегой Эмманюэлем Макроном в Нью-Йорке речь шла, в частности, о безопасности и зимнем пакете поддержки.

Об этом украинский президент написал в своем аккаунте в X, сообщает "Европейская правда".

Оба лидера в настоящее время находятся в Нью-Йорке, где проходит сессия Генеральной Ассамблеи ООН.

Как отметил Зеленский по итогам встречи с Макроном, Украина готова обеспечить дополнительные системы ПВО SAMP/T и ракеты к ним за счет финансовых возможностей в рамках займа ЕС.

"Продолжаем работу над возможностью производства таких систем ПВО и ракет к ним в Украине, а также над совместной с партнерами антибаллистической программой Freyja. Рассчитываем на первые результаты уже в этом году. Максимально работаем, чтобы усилить защиту наших людей", – подчеркнул он.

Тем временем Макрон обсудил с президентом США Дональдом Трампом инициативы, направленные на обеспечение моратория между Украиной и Россией в отношении атак, связанных с энергетическим сектором.

Ранее СМИ писали, что Макрон на встрече с Трампом стремился склонить его к "правильным решениям" в контексте российско-украинской войны.