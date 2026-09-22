Зеленский обсудит с Трампом "предложения по деэскалации" и уже озвучил их сенаторам

Президент Владимир Зеленский начал свой визит в Нью-Йорк со встречи с американскими сенаторами, в ходе которой рассказал им о предложениях по деэскалации, которые планирует обсудить с главой Белого дома Дональдом Трампом.

Как сообщает "Европейская правда", об этом украинский президент написал в своём аккаунте в Х.

В ходе встречи Зеленский поблагодарил сенаторов за сильную двухпартийную поддержку Украины и голосование за законопроект о санкциях Линдси Грэма.

"Рассказал сенаторам о предложениях по деэскалации, которые будем обсуждать с президентом США. Также обсудили наши потребности в средствах перехвата баллистических ракет и вызовы перед зимой", – сообщил он.

В этом контексте Зеленский указал, что американские системы Patriot заменить невозможно, и чем больше средств защиты от баллистических ракет будет у Украины, "тем меньше у России будет дерзости продолжать удары и затягивать войну".

Напомним, Трамп констатировал, что Россия потеряла контроль над своей нефтеперерабатывающей отраслью, и призвал Москву прекратить свою "бесконечную войну" с Украиной.

А Зеленский заявил, что Украина готова работать над деэскалацией войны и обсудит с партнерами дипломатические предложения по этому поводу.