Сибига о последних заявлениях Мадьяра: похоже, что Орбан ушел, но его политика процветает

Министр иностранных дел Андрей Сибига рассказал, что его удивили последние "безосновательно конфронтационные" заявления премьер-министра Венгрии Петера Мадьяра в отношении Украины.

Об этом глава украинского внешнеполитического ведомства написал в X, сообщает "Европейская правда".

Комментарий Сибиги касался, в частности, заявления Мадьяра о том, что Венгрия отказалась присоединиться к формату "Карпатской восьмерки", инициированному Украиной.

Как указал украинский министр, эта инициатива "направлена на развитие всего нашего региона и способствует процветанию, взаимосвязанности и реализации взаимовыгодных проектов в восьми странах Карпатского региона".

Причины такого категорического отказа со стороны Венгрии остаются неизвестными, добавил он.

Также Сибига отреагировал на заявление Мадьяра о том, что его правительство не допустит строительства на территории Венгрии нефтехранилищ для нужд Украины.

По словам главы МИД, такие высказывания "ставят под сомнение прямое, прагматичное и взаимовыгодное сотрудничество между украинскими и венгерскими энергетическими компаниями, согласованное в рамках двустороннего меморандума".

Как подчеркнул Сибига, каждый раз, когда политика вмешивается в прагматичный бизнес, "ничего хорошего из этого не выходит".

"То, что мы слышим из Будапешта в последнее время, вызывает у нас удивление. Похоже, что, хотя Виктора Орбана уже нет, его политика обструкционизма и изоляционизма продолжает процветать. "Орбанизм" в прошлом не принес пользы ни Венгрии, ни всему региону в целом – и в будущем он никому не принесет пользы", – отметил он.

При этом министр заверил, что Украина и впредь заявляет о готовности и открытости "к развитию взаимовыгодного, прагматичного и основанного на взаимном уважении двустороннего сотрудничества с Венгрией".

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