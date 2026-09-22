Люксембург передав Україні високовольтне обладнання на понад 200 тисяч євро

Люксембург збільшив підтримку енергетичного сектору України в межах Фонду енергетичної підтримки.

Про це повідомило Міністерство енергетики у вівторок, 22 вересня, пише "Європейська правда".

Як зазначили в Міненерго, до Харківської області доставили критично важливе високовольтне обладнання вартістю понад 236 тисяч євро, надане Люксембурзьким агентством з питань співпраці в галузі розвитку.

До допомоги увійшли 27 високовольтних прохідників для вимикачів, трансформаторів та ліній електропередач, а також 16 комплектів роз'єднувачів.

"Нове обладнання допоможе замінити пошкоджені компоненти, відновити та забезпечити надійну передачу електроенергії, а також зменшити ризик перебоїв у постачанні електроенергії в регіоні, енергетична інфраструктура якого продовжує зазнавати значного навантаження", – додали у заяві.

Нещодавно писали, що завдяки фінансуванню у розмірі 2,64 млн євро, наданому Міністерством закордонних справ Великої Британії, для газової інфраструктури України було придбано 32 мобільні укриття.

Раніше Німеччина профінансувала партію енергетичного обладнання для Дніпропетровської області. А Литва передала українським регіонам понад 17 тонн енергообладнання.