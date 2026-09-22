Люксембург передал Украине высоковольтное оборудование на сумму свыше 200 тысяч евро

Люксембург увеличил поддержку энергетического сектора Украины в рамках Фонда энергетической поддержки.

Об этом сообщило Министерство энергетики во вторник, 22 сентября, пишет "Европейская правда".

Как отметили в Минэнерго, в Харьковскую область доставили критически важное высоковольтное оборудование стоимостью более 236 тысяч евро, предоставленное Люксембургским агентством по вопросам сотрудничества в области развития.

В состав помощи вошли 27 высоковольтных проходников для выключателей, трансформаторов и линий электропередач, а также 16 комплектов разъединителей.

"Новое оборудование поможет заменить поврежденные компоненты, восстановить и обеспечить надежную передачу электроэнергии, а также снизить риск перебоев в снабжении электроэнергией в регионе, энергетическая инфраструктура которого продолжает испытывать значительную нагрузку", – добавили в заявлении.

Недавно сообщалось, что благодаря финансированию в размере 2,64 млн евро, предоставленному Министерством иностранных дел Великобритании, для газовой инфраструктуры Украины было приобретено 32 мобильных укрытия.

Ранее Германия профинансировала партию энергетического оборудования для Днепропетровской области. А Литва передала украинским регионам более 17 тонн энергооборудования.