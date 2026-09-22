В Венгрии оштрафовали "дочку" MOL в связи со смертоносным взрывом на заводе

Во вторник венгерские власти оштрафовали компанию MOL Petrochemicals за нарушение правил безопасности, что связано со взрывом на нефтехимическом заводе в мае, в результате которого погиб один работник и ещё несколько человек получили ранения.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило агентство AP.

Компанию, являющуюся дочерним предприятием энергетической группы MOL, по результатам расследования обязали выплатить 38 миллионов форинтов ($120 тысяч) за ненадлежащее обеспечение соблюдения правил безопасности на заводе в Тисауйвароше на востоке Венгрии.

Официальных обвинений против MOL Petrochemicals выдвинуто не было.

Взрыв произошел во время запуска после технического обслуживания установки Olefin-1, где перерабатывают различные углеводороды, используемые для производства сырья для пластмассовой промышленности.

Помимо одного погибшего, четверо работников получили серьезные ранения, еще семеро – легкие травмы.

Министерство социальных вопросов и по делам семьи Венгрии сообщило изданию Borsod Online, что в частях завода, пострадавших от взрыва, не было надлежащего оборудования для обнаружения и сигнализации об опасных условиях, а также для безопасной остановки работы в случае необходимости.

Власти также обязали MOL Petrochemicals пересмотреть системы безопасности на заводе и регулярно проводить техническое обслуживание трубопроводов и другого оборудования.

Напомним, взрыв на заводе MOL Petrochemicals произошёл 22 мая.

18 мая в результате взрыва, причиной которого, вероятно, стал газ, обрушились несколько этажей здания конца XIX – начала XX века в немецком городе Гёрлиц.